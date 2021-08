Avine Fokkens hellet keamerleden en bouwers nei Grou om te praten oer Deltaplan

Oan de Pikmar is besprutsen wat it rapport Bouwstenen van het Deltaplan krekt ynhâldt en wêr't al dy nije wenten krekt boud wurde kinne. De gemeentes Ljouwert, Smellingerlân en de Fryske Marren wiene derby om ien en oar ta ljochtsjen oan fertsjintwurdigers fan Twadde Keamer, Bouwend Nederland en boubedriuw Van Wijnen.

Dêr wie ek Twadde Keamerlid Daniel Koerhuis by, dy't by de VVD oer bouwen en wenjen giet, en ek de Fryske keamerleden Habtamu de Hoop en Aukje de Vries. Nei de lunch koene de wettersportleafhawwers yn it selskip by hurde wyn noch in tocht meitsje op steatejacht Friso.

Wêrom wurdt der krekt no sa fanatyk lobbyd?

Dat hat alles te krijen mei de kabinetsformaasje dy't dizze wike wer úteinset. Ferskate partijen dy't meiprate, hawwe de Lelyline opnommen yn harren ferkiezingsprogramma, en de provinsje Fryslân en deputearre Avine Fokkens wolle dat graach fersulverje.

Noch sterker, op it provinsjehûs mar ek by Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) libbet hiel dúdlik it gefoel fan 'no of noait': derop of derûnder. Of sa't deputearre Avine Fokkens seit: "Het komt er nu wel op aan. In onze lobby zijn Lelylijn en deltaplan echt topprioriteit."

Makket sa'n fartochtsje in ferskil?

De fartochtsjes mei it steatejacht kinne fanwege de coronaregels mar mei in lyts selskip. As je oardel meter ôfstân hâlde wolle, hâldt it mei in fjouwertal gasten wol op. Mar de minsken dy't je oan board hawwe, dy kinne je dan fansels wol hiel goed byprate.

VVD-Keamerlid Daniël Koerhuis twitterere der entûsjast oer. Hy is no bypraat oer de wenningbou-ambysjes fan de provinsje en makket de yndruk dat hy der ek wol wat yn sjocht. Steatejacht Friso is fansels wol in bysûnder besitekaartsje fan de provinsje Fryslân. Ek belangrike gasten wolle dêr noch wolris de aginda foar leech meitsje.