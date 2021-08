Heechfean werombrocht yn Fochtelerfean mei driuwende matten

Dêrom wurdt it yn it Fochtelerfean op in oare wize besocht: mei driuwende matten fan jierpelsetmoal, betocht troch maritym biolooch en eigener fan BESE Wouter Lengkeek. Sok jierpelsetmoal is goed ta te passen yn natuer mei in soad wetter.

Noch net perfoarst rêden

It betsjut lykwols net fuortendaalks de rêding fan it heechfean. Want it giet min mei it moas, ûnder oare trochdat gerzen en beammen de oangroei tsjinhâlde. Uteinlik is de minsk dêr de wichtichste oarsaak fan.