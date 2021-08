Maarten sit troch corona fêst op Mallorca: "Het is echt afzien"

Reizgje yn coronatiid is net sûnder risiko. Ast thús posityf test, meist net op paad, mar ast foar de weromreis posityf test, meist net werom fleane en moatst op in hotelkeamer yn it lân dêr'tst dan bist yn karantêne. Krekt dat oerkaam Maarten Mostert, hy teste as iennige posityf en moat dêrom tsien dagen op syn hotelkeamer sitten bliuwe.

Karantêne yn eigen keamer

Mostert fynt it in meifaller dat er op syn eigen keamer bliuwe mocht: "Op het moment zit ik mijn eigen hotelkamer, er zijn ook speciale coronahotels, maar die zaten vol. Op zich ben ik daar wel blij mee, ik heb hier een balkonnetje en airco."

Syn dagen besiket er troch te kommen mei films en muzyk. "Ik zit films te kijken, maar het internet is niet goed. De jongens hebben nog balletjes gekocht zodat ik kan jongleren en verder wat op mijn mobiel kijken en muziek luisteren. Het is verschrikkelijk saai, het is echt afzien, ik ben nog net geen streepjes op de muur aan het kerven."

Kola en drûge bôle

Oer syn keamer kleit er net, it iten dat er krijt is lykwols net te prûmkjen: "Het eten hier is niet binnen te houden, om het zo maar te zeggen. Het is wel gevarieerd, maar het is knap hoe ze alles verkeerd kunnen doen. Als ontbijt krijg ik vaak cola, droog brood of kip die niet gaar is. Dus ik ben heel voorzichtig met wat ik eet."

Hy moat noch seis dagen yn karantêne bliuwe, dêrnei mei er wer nei hûs.