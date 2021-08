Hildebrand Bijleveld: "Us oanwêzigens yn Afganistan wie net foar neat"

Foar Bijleveld is it gek om te sjen hoe hurd it gien is. "Sa'n seis wiken lyn hiene de Amerikanen der noch in soad betrouwen yn dat it regear fan Afganistan it wol hâlde soe yn de grutte plakken. Mar no binne sy fuort. Ynternasjonaal hat men net goed witten wat de krêft fan de Taliban wie en hoe swak it Afgaanske leger wie."

Net foar neat

Dochs wol hy mei klam sizze dat de oanwêzigens fan it Westen yn Afganisten net foar neat west hat. "Ik kin hiel goed begripe dat minsken dat tinke. Mar dochs moatte je ek betinke dat der fan 2001 oant no famkes nei skoalle west hawwe. Dat wie foar dy tiid net sa. Der binne sikehuzen, edukaasje, helpferliening. Safolle minsken hawwe in kâns hân."