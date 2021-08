Krystguod foar Snits bliuwt hingjen yn Sina troch kontenerproblemen

Direkteur Adelien Zwaan ferklearret oan de NOS dat it in 'dramatysk ferhaal' begjint te wurden. Sy ferkeapet mei har bedriuw allerhanne guod foar de krystdagen, lykas keunstsnie, kearskes en ferljochte krystdoarpkes.

Sineeske haven ticht troch corona

In grut part fan de produkten komt gewoanwei út Sineeske fabriken. De Ningbo-haven is ien dan de wichtige ferfiershavens foar Zwaan. Mar troch in coronabesmetting is in terminal fan de haven tydlik sletten om fersprieding fan it coronafirus foar te kommen. Ningbo is ien fan de grutste havens yn de wrâld, mar it is sûnt woansdei foar in part ticht.

Produksje weromhelje

De gefolgen binne grut, en dat merkt ek Zwaan. Sy besiket har produkten om te lieden, mar sit yntusken op in moanne fertraging. In lyts part fan de produksje sit al yn Snits, mar dat wol sy útwreidzje. De ôfhinklikens fan Sina is te grut, tinkt Zwaan.