Krystdagen wurde djoerder troch kontenerproblemen yn Sina

Direkteur Adelien Zwaan ferklearret dat it in 'dramatysk ferhaal' begjint te wurden. Sy ferkeapet mei har bedriuw allerhanne guod foar de krystdagen, lykas keunstsnie, kearskes en ferljochte krystdoarpkes. It guod wurdt foar in grut part eksportearre nei lannen as Frankryk en Dútslan, de rest bedarret yn bygelyks túnsintra.

Sineeske haven ticht troch corona

In grut part fan de produkten komt gewoanwei út Sineeske fabriken. De Ningbo-haven is ien dan de wichtige ferfiershavens foar Zwaan. Mar troch in coronabesmetting is in terminal fan de haven tydlik sletten om fersprieding fan it coronafirus foar te kommen. Ningbo is ien fan de grutste havens yn de wrâld, mar it is sûnt woansdei foar in part ticht.

Priizen foar krystguod omheech

De eksplosive priizen foar de konteners oerrompelden de gruthannel. Om 't de priizen foar ôfnimmers al betiid ôfpraat wienen, moast it bedriuw in soad jild bylizze om it guod yn Nederlân te krijen. Sa fier kaam it net, want de gruthannel hat it ferskil úteinlik ferrekkene mei har klanten. Neffens Zwaan sil de konsumint dêr dit jier noch net in soad fan fernimme om 't der noch in protte foarrie is. Troch de lockdown foarig jier koenen in soad winkels harren krystguod net kwiet. It bestjut wol dat it guod fan 2022 djoerder wurdt. De kontenerpriizen gean allinich noch mar mear omheech. Zwaan: "Je ontkomt er niet aan. Alle artikelen, waaronder kerstartikelen, worden duurder."