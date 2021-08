Arriva ferwachtet skoalstartdrokte, mar set ek ekstra treinen yn

Ferfiersbedriuw Arriva warskôget dat it takom wike wolris ekstra drok wêze kin yn de bussen en treinen. Want dan begjinne de skoallen wer. Arriva rydt fan moandei ôf ek wer neffens de folsleine tsjinstregeling. Fierder wurde der ekstra spits- en sneltreinen ynset en in rappe busferbining tusken Dokkum en Drachten.