Afgaanske suskes komme yn aksje foar Afganistan

Neffens Ade Roelands, dy't de suskes helpt mei de stifting Supporters Afganistan, is it lestich om it ynsammele jild op it juste plak te krijen: "It is altyd yngewikkeld, je witte ek net oft de Taliban grip krije op de jildstreamen." Roelands fynt net dat minsken dêrom benaud wêze moatte dat har jild by de Taliban bedarret: "Der moat fertrouwen bliuwe dat it jild dêr noch komme kin, as de kontaktpersoan dêr dat seit."

Foar de suskes is it wichtichste doel fan de stifting it beskermjen fan de frouwerjochten yn Afganistan. "We hopen dat de vrouwenrechten terugkomen, dat die niet verloren gaan. Niemand weet wat er nu gaat gebeuren."

Machteleas

De situaasje yn it lân docht in soad mei de suskes, Sara fertelt dat se hast nearne oars oan tinke kin: "Ik heb bijna al een week niet goed gewerkt. Ik ben wel aan het werk, maar mijn hoofd is vol. Vol van het nieuws. Het is echt moeilijk voor vrouwen en kinderen."