Simmerblog: Simmer yn Blauhús

Der is in soad gearhing yn it doarp, seit Ettema. "Mei in soad ferieningen, bedriuwen en in skoalle. Der sitte noch altyd sa'n 150 bern op de skoalle. Blauhús hat ek in sterke regiofunksje. It is ek in kearndoarp foar Westhim, Greonterp, Wolsum, Dedzjum en Tsjerkwert."

Túnfeest, Blauhúster Merke en karnaval

Yn it doarp binne ek allerhanne aktiviteiten. "Wy hawwe it Túnfeest, de merke en it karnaval. Der is al hiel lang karnaval: feriening De Fyfkes bestiet al hast 50 jier. It Túnfeest is der al sûnt 1969 en de Merkekommisje wie der al yn 1873. It libbet noch hieltyd."

Mei karnaval hjit Blauhús 'Fyfkesryk'. Dat der karnaval is hat ek mei de roomske eftergrûn te krijen. "Ea binne der ek minsken út it suden wei hjir wenjen kaam, sy hawwe it ek meinaam."

Droegen troch de mienskip

By de jongelju komme in soad inisjativen wei, seit Ettema. "Der is ek in fanfare yn it doarp en wy hawwe it Blauhúster skûtsje. It wurdt allegearre droegen troch de mienskip." It mei-inoar wurkje en de selsredsumens fan Blauhús binne typysk foar it doarp, tinkt Ettema.