Tekoart oan pedikueren: “Moannen wachttiid is net noflik mei in lykdoarn”

Corona spile fansels mei. Sels hat Mijdam twa kear ticht west, ien kear acht en ien kear alve wiken. "Dan hast dus gjin ynkommen. De TOZO-regeling wie moai bedoeld, mar der moatst in soad belesting oer betelje. In soad minsken binne dêrom ek ophâlden."

Amper nije oanwaaks

Nije oanwaaks is der amper. De oplieding duorret in jier. Yn it noarden binne mar 20 nije pedikueren bykaam. "It is net in hip berop yn tsjinstelling ta it hier datst by de kapper dwaan litst. Fuotten sjochst net."