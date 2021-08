Kampanje om wer libben yn doarpshuzen te krijen: "Krystferljochting hinget noch"

By it diner wurde lokale produkten iten, dus it is ek duorsum. "Minsken kinne it iten sels klearmeitsje of mei help fan oaren. Dat is per situaasje ferskillend en it hinget der ek fan ôf oft der jild beskikber is."

Buffer ferdwûn

Neffens Andreae binne de measte doarpshuzen noch 'sûn'. "De buffers binne as snie foar de sinne ferwûn, se ha gjin fet mear op de bonken. Foar in oantal is de situaasje wol soarchlik, bygelyks foar gruttere doarpshuzen dy't in behearder yn tsjinst hienen."

De minsken fan Doarpswurk stypje wêr't sy dat kinne, op finansjeel, juridysk en bestjoerlik mêd. "We kinne ek mei-inoar sjen nei saneamde nije 'verdienmodellen' foar ferhier of romte foar gearkomsten of flekswurkplakken."