Tal fan Fryske kulturele ynstellingen krije jild fan Kickstart Cultuurfonds

In grut tal kulturele ynstellingen yn Fryslân krijt in bydrage fan it Kickstart Cultuurfonds. Dat fûns is bedoeld om de klappen fan de coronakrisis op te fangen. It heechste bedrach giet nei Cultureel Kwartier Sneek, dat ûnder oare de foyer fan it teäter yn Snits op 'e nij ynrjochtsje wol. It fûns stelt dêr in ton foar beskikber.