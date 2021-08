Bysûndere bûtendykse terp by Blije is al hast klear

It giet rap mei de bou fan de bûtendykse terp by Blije, de saneamde Terp fan de Takomst. Fan fierôf kinne je yntusken de kontoeren fan de terp al sjen. It bouwurk is al goed op hichte, en de kommende wiken moat it projekt ôfmakke wurde. De terp moat de ferbining tusken it doarp en it Waad wer sichtber meitsje.