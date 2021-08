Mercedesbaas Toto Wolff: "Nyck de Vries hat talint foar Formule 1, mar hat wurk te dwaan yn Formule E"

Nyck de Vries waard snein de earste wrâldkampioen Formule E oait. It bysûndere wie dat de grutte baas by Mercedes Toto Wolff der ek wie. Tsjinoer Omrop Fryslân seit Wolff it folgjende oer de mooglike transfer fan De Vries nei de Formule 1: "Hy kin it alle twa. Formule E en Formule 1. Hy hat it talint om yn de Formule 1 te riden, mar hy wurk te dwaan yn de Formule E en wer te knokken foar it kampioenskip."

Wolff is entûsjast oer de Fries en oer de Formule E: "Hy kin hiel goed race. Formule E is ûnfoarsisber, mar it is fermaaklik. It is in oare foarm, mar hiel leuk."