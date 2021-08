Ljouwerter klimsintrum wreidet út mei boulderhal fan olympyske kwaliteiten

It moat in klimhal mei olympyske kwaliteiten wurde. Dit jier wie it klimmen foar it earst in olympyske sport yn Tokyo, mar dit jier wie der gjin Nederlânske delegaasje by it klimmen.

"Boulderjen is it klimmen fan in koarte ôfstân ta in hichte fan sa'n fjouwer en in heale meter. Der wurdt gjin tou brûkt, mar der leit in flinke matte ûnder, mochtst falle. It is in pittige sport, it wurdt ek wol it shorttrack fan de klimsport neamd", leit Lilian Verhaag fan it klimsintrum út.