Skipfeart alarmearre foar persoan dy't by Flylân fan cruiseskip oerboard slein is

Der is ek in helikopter fan de SAR (Search and Rescue) op it plak. Ek de Guardian, de Arie Visser en de Graaf van Bylandt fan de Kustwacht binne yn aksje kaam.

Op de lokaasje dêr't de persoan oerboard fallen is binne de weagen mear as trije meter heech. It skip wie ûnderweis fan Hamburg nei Antwerpen.

Oprop

De Kustwacht fan Den Helder alarmearret boaten yn de omkriten om út te sjen nei de persoan, dy't in blau shirt oan hawwe soe.

It skip is trochsocht en de fermiste persoan is dêr net oantroffen. De sykaksje giet fierder.