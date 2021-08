Afgaanske Massud oer weromkommen fan de Taliban: "Kan er niet van slapen"

Yn Afganistan wenje noch freonen en famylje fan Massud. "Het is er niet veilig. Ze willen heel graag naar een ander land, ze willen vluchten. Ze vragen hoe ze dat moeten doen, maar ik weet het ook niet", seit Massud oer de minsken dêr't er no noch muoisum kontakt mei hat fia ynternet. "Ze willen niet in de handen van de taliban komen."

"Erger kan niet"

As 12-jierrich jonkje flechte Massud ek foar de Taliban nei Nederlân, foar in feilige omjouwing foar syn famylje en om hjir in takomst op te bouwen. Sa hat er no in restaurant yn Ljouwert. Mar dat syn freonen en famylje der no noch binne, docht him sear. "Ik kan er niet van slapen, ik word er verdrietig van", seit Massud. Hy wiist derop dat it lân ek nochris te krijen hat mei it coronafirus. "Erger dan dit kan niet, eigenlijk."