Al hast 50.000 besikers foar ynfopunt Skiermûntseach: iepening folget noch

Yn Het Baken is in ynteraktive eksposysje ynrjochte. Foar in soad rekreanten is it 't startpunt fan in besite oan de natuer op it eilân. It sintrum is opset troch Natuurmonumenten, VVV Schiermonnikoog, Bezoekerscentrum Schiermonnikoog, Nationaal Park Schiermonnikoog en de gemeente Skiermûntseach.