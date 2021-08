KNMI: moandeitejûn koade giel fanwege hurde wyn

Yn it kust- en Waadgebiet kinne wynstjitten oant 80 kilometer yn de oere foarkomme, yn buien sels oant 90 kilometer yn de oere. It ferkear kin der hinder fan hawwe.

Waarman Piet Paulusma freget minsken ek om wach te wêzen foar it waar. "De wyn hellet noch oan en wurdt hurd mei krêft sân yn it Waadgebiet, miskien wol krêft acht, hurd oant stoarmich. Wynstjitten binne der dan yn krêft acht of njoggen yn it Waad- en Iselmargebiet. In warskôging foar de wettersport dus: hâld der rekken mei."