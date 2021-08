Fryske apotekers wolle faker helpe by faksinaasjes: har stipe by corona befoel

Neffens de Friese Apothekersorganisatie (foarhinne de Friese Apothekers Vereniging) hawwe de apotekers yn Fryslân in wichtige rol yn de coronakrisis spile. De apotekers waarden ynset fanwege kapasiteitsproblemen by GGD Fryslân. De gearwurking mei de GGD wie neffens de feriening unyk.

Frijwillich by priklokaasjes

Goed 100 apotekers hawwe tusken maaie en july sa'n 100.000 tariedingen foar faksinaasjes fersoarge. Apotekers koene har frijwillich oanmelde foar priklokaasjes yn Ljouwert, Drachten, It Hearrenfean, Frjentsjer, Appelskea, Snits, Koudum en Dokkum. Neffens de organisaasje wie der in soad maatskiplike belutsenens.

Pilot

De organisaasje seit ek dat it foar minsken leechdrompelich is om by de apoteker in prik te heljen. Sa kin der ek druk by de húsdokters weihele wurde. De organisaasje tinkt dat Fryske apotekers faker helpe kinne by it setten fan prikken en wol dêrom in pilot om te sjen oft soks mooglik is.