24 oeren natuertelle op Skylge hat 1.027 ferskate soarten opsmiten

De NJN is in lanlike feriening foar jongelju tusken de 11 oant 25 jier. Sander Turnhout is âld lid fan de feriening en wurket as strategysk adviseur Healthy Landscape fan Radboud Universiteit en SoortenNL. Hy hat alles resultaten op in rychje set.

Libellen

De 1.072 soarten nimt Turnhout in 'flink aantal.' "Het komt natuurlijk ook omdat het eiland zo divers is. Er zit natuurlijk nog veel meer. Er zijn ook seizoenseffecten, veel orchideeën die je in het voorjaar ziet, zijn er nu bijvoorbeeld niet. Maar wat echt opvalt is dat veel Zuid-Europese libellen intussen het noordelijkste puntje van Nederland hebben gehaald."