Simmerblog: Simmer yn Muntsjesyl

Eartiids lei in grut part fan it doarp tusken de beide brêgen. "In de jaren 70 is hier alles afgebroken, ook omdat men hier natte voeten kreeg. Het waterpeil steeg en de boel liep onder water. Toen hebben ze achter de brug huurwoningen neergezet, wat nu eigenlijk het nieuwe dorp is. Maar vroeger was het hier te doen."

Eigen dialekt, tusken Frysk en Grinslanners

Muntsjesyl leit tsjin de provinsjegrins oan. "Rondom is hier water, via de bruggen kun je Fryslân en Groningen binnenkomen. Zodra je de brug over bent ben je in de provincie Groningen. We hebben hier een eigen dialect, dat eigenlijk meer naar het Westerkwartiers dan naar het Fries neigt. Maar er zitten zowel Friese als Groninger invloeden in", sa fertelt Zuidersma.