Karmelkleaster Drachten moandei ferkocht: "Sa is it en sa is it goed"

Der is in soad guod ferkocht, fertelt Hofstra. "De krukjes dêr't de susters op sieten en de nachtkastkes. Al it guod is oanbean en stie yn de kapel. Minsken wiene bliid dat sy wat meinimme mochten as oantinken oan it kleaster. En foar ús is it moai dat it in plak krijt."

Oantinkens

Hofstra is der bliid mei dat der sa'n soad belangstelling wie. "Ik kin net alles mei nei hûs nimme. Ien frou sei: ik meitsje thús in lyts kleasterhoekje. Dan komt it ek wol goed terjochte. De kapel is noch net leech, de boeken kinne je bygelyks net yn ien kear kwytreitsje. Mar wy hawwe in soad minsken bliid meitsje kinnen."