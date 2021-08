Jarno (16) fan De Lemmer set him yn foar bern dy't net op fakânsje kinne

Fergeze hamburgers, spultsjes en geselligens foar bern dy't net op fakânsje binne dizze simmer: it komt allegearre út de koker fan de 16-jierrige Jarno Walinga fan De Lemmer. Al sûnt er 13 is organisearret er saneamde 'Blockparty's' foar bern dy't it krekt wat minder breed hawwe.