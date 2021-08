Betinking op It Hearrenfean: "Ferhalen oer Nederlânsk Ynje moatte ferteld wurde"

De mem fan Tjitske Kamstra fan it Hearrenfean wurke as assistint fan in toskedokter yn it Jappenkamp om dêrnei yn Nederlân de earste froulike toskedokter te wurden fan it lân. It is wichtich om dit ferhaal en safolle oaren troch te jaan oan nije generaasjes, sa fertelde sawol Kamstra as boargemaster Tjeerd van der Zwan sneintejûn op it Hearenfean by de betinking fan it ein fan Twadde Wrâldoarloch yn Nederlânsk Ynje.