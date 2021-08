Groenveld wint fiifde Frysk-damjenpartij en hat noch kâns op wrâldtitel

Yn de partij dy't op en del gie, kamen beide mannen krap yn de tiid. Mei in tûke set ferraste Groenveld Walinga, wêrtroch't de útdager in daam ferovere. It wie de beslissing yn de wedstriid.

Mei noch seis partijen te gean, hat Groenveld dus noch in kânske. De striid wurdt tiisdei yn Harns fuortset. Moandei hawwe de manlju in rêstdei.