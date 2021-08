Partoer Enno Kingma wint yn Kimswert, sânde seizoenswinst foar Sijbrandij-en-dy

It partoer fan Kingma like yn de finale maklik winnen te gean. Kingma-en-dy kamen op in 2-5 foarsprong, mar dêrnei kaam it partoer fan Bergsma werom yn de wedstriid. Earst foar earst pakten se en sa waard it samar lyk: 5-5. By 5-5 4-6 sloech Menno van Zwieten de bal boppe en wie de oerwinning foar Kingma-en-dy.

Tredde priis foar debutant

Yn de heale finale hienen Kingma-en-dy al ôfrekkene mei it partoer fan Remmelt Bouma, Jelmer Miedema en Thomas van Zuiden (5-2 6-2). Bouma-en-dy pakten wol de tredde priis. Dat wie benammen spesjaal foar Jelmer Miedema. Hy moast ynfalle foar Bauke Dijkstra en foel by syn debút dus gelyk yn de prizen.