Nyck de Vries nei spektakelstik wrâldkampioen yn de Formule E

"Ik ben sprakeloos en een beetje emotioneel", sei De Vries nei ôfrin fan de race. "Het is zo'n zwaar seizoen geweest met hoogte- en dieptepunten. Alles werd uiteindelijk beslist in de laatste race waar we aan onze kant het nodige geluk hadden. Ik voelde me echt een mikpunt en geen coureur had veel respect. Op het einde besloot ik de wagen veilig naar huis te rijden."

Formule 2

Yn 2019 waard de rider fan Mercedes ek al kampioen fan de Formule 2. Ta in debút yn de Formule 1 kaam it noch net. Al wurdt de Fries de lêste tiid wol yn ferbân brocht mei in oerstap nei de heechste autoraceklasse.