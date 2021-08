Ferlies Cambuur is soer, mar "wy kinne hjir fierder mei"

Bangura seach dat Cambuur nei it skoft goed fuotballe: "Wij hebben in de tweede helft vol gas gegeven, we waren goed aan de bal, hebben kansen gecreëerd en heel energiek gespeeld, Eigenlijk verdienen wij hier een punt."

De ferdigener sjocht optimistysk nei de kommende wedstriden: "Nog 16 thuiswedstrijden hierna, als het publiek dit volhoudt, gaan we hier vast punten halen."

"We gingen als de brandweer"

Michael Breij fûn it hiel soer dat Cambuur noch ferlear. "Ik denk dat hij zo'n doelpunt nooit meer maakt, erg zonde." Breij fûn dat it nei in omsetting yn it skoft in stik better gie yn de twadde helte: "De tweede helft, met het publiek erachter, gingen we als de brandweer en scoren we echt een hele goede goal en we creëren best wel goede kansen. Dus complimenten daarvoor, alleen staan we met lege handen."