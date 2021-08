RIVM: 61 nije besmettingen yn Fryslân, ien stjergefal

Yn trochsneed binne yn de ôfrûne wike alle dagen 76 besmettingen meld yn Fryslân.

De measte nije besmettingen binne registrearre yn de gemeente Ljouwert (mei tsien). Dêrnei komt De Fryske Marren mei acht besmettingen.

Fjouwer gemeenten melde gjin nije besmettingen. It giet om Flylân, Amelân, Skiermûntseach en Harns.

Ien stjergefal, twa sikehûsopnamen

Yn Fryslân is yn de ôfrûne 24 oeren ien nij stjergefal meld as gefolch fan it coronafirus. Dat giet om in ynwenner fan de gemeente De Fryske Marren.

Twa persoanen mei it coronafirus binne yn it sikehûs opnaam. Dat giet om in ynwenner fan Opsterlân en in ynwenner fan Súdwest-Fryslân.

Lanlik

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 2.298.

Lanlik sjoen is it tal coronapasjiinten yn de Nederlânske sikehûzen wat tanaam; 671 besmette minsken lizze yn in sikehûs. Op de intensive cares lizze 200 slim sike coronapasjinten. Dat binne twa mear as in dei earder.

Op de ferpleechôfdielingen lizze 471 minsken mei Covid-19, dat binne 17 mear as sneon.