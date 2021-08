Pier Eringa: "Boargemaster? Ik leau net dat dat by my past"

"De boargemaster sit dochs faak by de wethâlders. Minister of politikus sil ik ek net wurde. Benammen yn de tiid fan ProRail (dêr't Eringa presidint-direkteur wie, red.) hie ik in soad kontakten mei dy wrâld en ik wit dêrom ek wol hoe't dat wurket. Mar ik wol der gjin diel fan út meitsje. It publike domein op it mêd fan sûnens, feiligens en iepenbier ferfier fyn ik moai. Mar dan benammen op konkrete tema's, om dêr wat foarinoar te krijen."

Omrop Fryslân

Doe't Eringa wiisd waard op de direkteurs-fakatuere dy't de Omrop op it stuit hat, foel in lytse stilte. "Dat is in moaie wrâld en ek it fak is moai. Ik bin, tink ik, lykwols better út yn in gruttere organisaasje mei gruttere problemen. Boppedat is der fêst in Omrop-direkteur te finen dy't it better kin as ik."