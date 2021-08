Soer ferlies Cambuur by weromkommen yn de earedifyzje

Nei it skoft wie Cambuur in stik driigjender. Sa waard in skot fan Issa Kallon knap keard troch de Grinzer doelman Peter Leeuwenburgh. Oan de oare kant stie Romano Postema nei in lyts oere ien op ien mei Sonny Stevens. De keeper kaam dêrby as winner út de striid.

Maulun mei de earste earedifyzjegoal

Yn de 68ste minút koe it publyk lang om let de hannen yn 'e loft smite. Jamie Jacobs joech de bal foar op Robin Maulun. De Frânsman makke it mei in hurd skot goed ôf: 1-1. It wie it earste earedifyzjedoelpunt sûnt de promoasje fan de Ljouwerters.

Tsjingoal yn blessueretiid

Dêrnei gie it op en del. Beide ploegen krigen kânsen op in doelpunt. Mar doe't beide ploegen teams harren al del liken te jaan by in lykspul, skoarde FC Groningen dochs noch. En wat foar ien: Jørgen Strand Larsen wipte de bal in pear kear op en mei in omhaal passearre hy doelman Stevens: 1-2. It wie al djip yn blessueretiid en der wie dus gjin kâns mear foar Cambuur om lyk te meitsjen.