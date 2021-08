Weromsjen op de fierljeptwakamp; "It siet der kollektyf net yn"

"Ljeppen is in yndividuele sport en om mear in teamspirit te krijen, ha we nei Heech west te suppen en kajakken. Dat wie slagge", seit Wim Terpstra. "As sportman wolle je winne fansels en de Hollanners yn de pan hakke, mar dat siet der kollektyf net yn. Op papier wienen se al 12 meter sterker."

Plan

Dat favoriten as Nard Brandsma en Marrit van der Wal der net by wienen, holp ek net mei. "Dat is spitich." It bûn hat in plan opsteld om better te wurden. "De twakamp wurdt in wedstriid dêr't elk nei talibbet en dêr't elk by wêze wol. Dat sjochst al by de jonges, famkes en junioaren. It is in kwestje fan tiid dat it ek by de senioaren en dames komt. De twakamp wurdt ien fan de moaiste wedstriden fan it fierljeppen."