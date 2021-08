Befrijing fan Nederlânsk Ynje betocht op It Hearrenfean

De betinking is by it 'Indiëmonument' oan de Van Kleffensleane. Der binne taspraken, der is in minút stilte en der wurde blommen lein.

Lanlik wurdt de befrijing ek betocht. By it Indisch Monument yn Den Haag sille demisjonêr minister-presidint Mark Rutte en de ambassadeur fan Yndonezië krânsen lizze. Fanwegen corona mei der gjin publyk by wêze.

Yn Nederlân wenje sa'n twa miljoen minsken mei in Yndysk oarlochsferline yn de famylje.