Lange rige by Ljouwerter teststrjitte foar earste wedstriid Cambuur

De besikers fan de earedifyzjewedstriid moatte dêrfoar in QR-koade hawwe yn de CoronaCheck-app. Dy is te ferkrijen mei in faksinaasjebewiis, in herstelbewiis of in negative test. Dy test mei net âlder as 24 oeren wêze.

De wedstriid tusken SC Cambuur en FC Grins begjint sneintemiddei om 12.15 oere.