Nyck de Vries nei lekke bân en nul punten noch gjin Formule E-kampioen

De Vries hie earder op de dei in minne kwalifikaasje en moast dêrtroch as njoggentjinde oan de race begjinne. De rider fan Mercedes klom al gau op nei it trettjinde plak, mar troch in lekke bân einige er úteinlik as twa-nei-lêste.

Dêrmei pakte hy gjin punten, mar De Vries bliuwt wol lieder yn it klassemint. De nûmer twa fan foar de race, Robin Frijns, pakte ek gjin punten en de nûmer trije Sam Bird foel út.

Kampioenskip

Op snein is de lêste race fan it seizoen. De folsleine top tsien hat noch kâns op de titel. Mei 95 punten hat De Vries wol de bêste útgongsposysje.