Cambuur begjint sûnder earedifyzjeweardich stadion oan nije earedifyzje-aventoer

Tûzenen euro's hat de klup de ôfûne moannen útlutsen foar it oanlizzen fan bekabeling en it optúgjen fan stellaazjes. En der moat noch mear barre, wol alles op 'e tiid klear wêze.

De earedifyzje hat in draaiboek mei easken foar stadions dêr't de achttjin klups oan foldwaan moatte. It giet bygelyks om 16-meterkamera's, fasiliteiten foar de fideoskiedsrjochter en trackingssystemen.

Neffens De Graaf is dat yn in soad stadions relatyf fluch ynstallearre, mar net yn it Cambuurstadion: "Dit is geen eredivisiestadion, en zeker niet voor 2021." It bestjoer fan Cambuur hat mei in tal technyske partijen dy easken útwurke. In tafaller: de gersmatte foldie wol.

Minder ynkomsten

Al dy oanpassings binne djoer, mar smite ek wat op. De ynvestearring is betelle út de klupkas. De direkteur leit út dat de promoasje soarge hat foar in ympuls oan de ferkeap fan seizoenskaarten en dat nije sponsoaren harren oan Cambuur ferbûn hawwe. Ek it telefyzjejild helpt.