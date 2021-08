Annet Huisman ûntduts 300 fersen fan har mem en makke in bondel

"Us mem hat skreaun oant har 90ste en dêrby brûkte se de kompjûter", fertelt Annet Huisman. "Op in stuit gie har ûnthâld achterút en koe se eins net mear op de pc. As bern seinen we dat dy mar fuort moast, want dy frustrearre har sa."

Se hie alris stikem op de kompjûter sjoen. "Der stiet ek in roman op, dy fûn ik wol wat âldfrinzich. Mar ik fûn ek in hiel soad gedichten. Us mem hat fyftich jier lyn in dichtbondel útjûn en dêrnei har hiele libben skreaun, foar de mienskip, faak yn opdracht, mar blykber dus ek oer har eigen sieleroerselen."

'Hernieuwde ontmoeting'

Doe't se begûn te tellen, kaam se op 312 gedichten. "Ik tocht, jeetje mina en frege ús mem hoefolle oft se tocht dat it der wêze soenen. Dy sei earst fan tritich. Har eagen waarden grut doe't se hearde dat it der dus wol wat mear wienen. Se sei: 'heb ik dat geschreven?' Ik ha elk gedicht mei har trochnaam, se koe se allegear noch en wist presys wat der stie. It wie in 'hernieuwde ontmoeting' fan mem mei har wurk en ek har libben eins."

De haiku-achtige fersen litte sjen hoe't se de wrâld seach en belibbe. "Dat is oandwaanlik." It boek is te keap by de boekhannel.

Yn Op&Ut fertelt Annet Huisman oer de bondel, har mem en se lêst wurk foar: