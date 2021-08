Pikefel by autocross Kollum; "Bliid dat we race meie, ek al is it sûnder publyk"

"Pikefel! Elk is bliid dat we wer race meie", sa omskriuwt Meindert Acda fan de organisaasje de sfear yn Kollum. "Der wie in koereur dy't sei: ek al flean ik der by bocht ien út en ha ik de auto fynstikken, dy laits krijst net mear fan myn gesicht. Elk is bliid dat we wer kinne en meie. We binne der wer." Dielnimmers kinne elkoar nei de coronamoannen wer yn it echt sjen en byprate.

It is wol stil sûnder publyk. "Oars ha we fjouwer- of fiiftûzen minsken by de baan en no binne der 180 koereurs dy't elk twa of trije monteurs meinimme." Trochdat elkenien in QR-koade sjen litte moast, wie der wat fertraging by de yntree.

Kollum is ien fan de pear wedstriden dy't trochgiet. Dêrtroch wienen der ekstra oanmeldingen. De sprintersklasse wie der net mear yn Kollum, mar dêr is no troch koereurs spesjaal om frege, om't se dan wer ris oan in wedstriid meidwaan kinne.