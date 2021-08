Kinne Friezen better fierljeppe as Hollanners?

Yn alle fiif groepen (manlju, froulju, junioaren, jonges en famkes) wurde de fierste sprongen opteld, en dan wurdt sjoen oft de Friezen of de Hollanners mei mekoar it fierste sprongen ha.

Fan de lêste acht twakampen wisten de Hollanners fiif kear te winnen. Ferline jier waard de twakamp skrast fanwegen it coronafirus, twa jier lyn wûnen de Friezen. Dat wie yn Drylts.

Doe wie it ferskil lyts: Fryslân 393,34 meter tsjin Hollân 391,60 meter: in ferskil fan 1,74 meter. Dat is oer 24 springers dus mar goed sân sintimeter de dielnimmer yn it foardiel fan de Friezen. Oan de ein fan de middei witte we hoe grut oft it ferskil dit jier is.

Besjoch hjir de ljepperij yn 2019: