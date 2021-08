Omrop TIP: Beklimmers fan it flakke lân (diel 6): Go North, young man!

Hightech

Yn 1950 kaam Philips nei Drachten en brocht in soad wurkgelegenheid mei him mei. De multynasjonale ûndernimming is no de spil fan it ICD, it Innovatiecluster Drachten, dat bestiet út 24 hightechbedriuwen út Noard-Nederlân.

Sa'n bedriuw is ZiuZ fan De Gordyk. Eigener Gerrit Baarda studearre en wurke earst yn it Westen, mar kaam werom nei Fryslân en begûn in bedriuw yn fideo-werkenning. It bout software foar de plysje en ûntwikkelet medyske apparatuer foar sikehuzen.