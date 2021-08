Eigeners Anne-Famkes Pleats oan Dokkumer Ie wolle sosjale ytkeamer opsette

Mei harren projekten wolle Weidenaar en Bottema wat werom dwaan foar de maatskippij. "Wij vinden dat we het goed genoeg hebben, om anderen te moeten kunnen helpen", seit Bottema. "Dat is toch het mooiste wat er is, een ander helpen?"

"It is net sa dat we jild oer hawwe of sa", seit Weidenaar. "Mar wy tinke fan: as wy hjirmei wat fertsjinje, dan wolle we dat wer weromjaan."