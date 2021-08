Nije útdaging foar grinsrjochter Erwin Zeinstra

Freed stie er by de earste wedstriid fan SC Hearrenfean oan it fjild as grinsrjochter by skiedsrjochter Kevin Blom. Wurdt dat syn nije team? "Nee, dêr bin ik eins al te âld foar", seit Erwin Zeinstra. "Ik sil myn erfaring oerbringe op jongere jonges dy't noch de stap meitsje moatte. Ik doch gewoan myn ding en dêr kinne se dan fan leare. Om myn erfaring oer te bringen, sjoch ik wol in leuke útdaging yn."