Fiskers liede needklok foar takomst fiskerij mei protest op Iselmar

Ek hawwe de aksjefierders noed oer de effekten fan de parken op it wettermiljeu en de fisken. Neffens fisker Martijn van den Berg, dy't ek yn de organisaasje fan it protest sit, fernimme hy en syn kollega's no al dat de streaming fan it wetter feroaret troch de parken en dat der minder fisk fongen wurdt.

Needklok klinkt

In oar punt fan ûnfrede is dat garnalekotters fan 2023 ôf emisjeleas farre moatte. "Terwijl grote schepen dit niet hoeven te doen", seit Van den Berg. "Iedereen is het zat."

Op de Ofslútdyk liede de fiskers 'de needklok', dy't gewoanwei klinkt by rampen. Ek op de skippen bart it ien en oar, mar wat wol Van den Berg net sizze. "Dat is onze surprise act."