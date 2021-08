Milan van Ewijk glunderet: debút, trije punten én mei publyk derby

Hearrenfean krige gjin tsjingoals om de earen en dat wie foar keeper Mulder ekstra moai: "De nul is heilig. Natuurlijk hoop je dat je in de tweede helft wat meer kansen kunt creëren, maar ik ben blij dat we de nul vast hebben kunnen houden."

Mulder wie ek wiis mei de stipe fan it publyk. Neffens him hat dy stipe der mei foar soarge dat Hearrenfean de foarsprong fêsthâlde koe. De oerwinning smakke Mulder poerbêst: "Winnen is een heel fijn gevoel en ik ben blij dat we dat vandaag ook weer gedaan hebben."