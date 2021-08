Halilovic besoarget Hearrenfean trije punten by seizoensiepening

Hearrenfean ûnder swiere druk

Al fluch nei it skoft liet Tibor Halilovic dé kâns op de 0-2 lizze. Fan tichtby slagge it him net om Hahn te passearjen. Yn de faze dêrnei kaam Hearrenfean mear en mear ûnder druk te stean. De Eagles wienen yn de 68ste minút ek tichtby in doelpunt, mar Giannis-Foivos Botos skeat yn kânsrike posysje njonken.

De Friezen kamen net mear yn it spul foar en hienen gelok doe't Marc Cardona mei in daverjende knal de peal rekke. Sa bleau Hearrenfean mei alle muoite fan de wrâld oerein en meie se harren de earste koprinner fan it earedifyzjeseizoen 2021/22 neame.