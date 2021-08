Iepening ûnderwiis komt gjin dei te betiid: "Afgelopen 1,5 jaar was lastig"

De ferrommingen dy't it demisjonêre kabinet freed oankundige, komme dêrom ek gjin dei te betiid. "Dit is heel goed nieuws. We kunnen nu het leeuwendeel van ons onderwijs weer fysiek doen. En studenten kunnen elkaar weer op de campus ontmoeten en contact hebben met de docenten."

75 minsken is gjin probleem

Dat groepen yn de lokalen net grutter wêze meie as 75 minsken, betsjut dat guon harkkolleezjes noch wol digitaal moatte. "Maar daar zullen de studenten wel mee kunnen leven", ferwachtet Schaper. "Vooral het werken in groepen is heel belangrijk, en het contact met elkaar in de gebouwen. Dus we zijn hier al heel tevreden mee."

Foar de mbû's is dy beheining fan 75 minsken ek gjin probleem, seit Dijksma. "In het mbo kom je niet zo snel aan 75 mensen in een ruimte. Dus dit is allemaal heel goed te hanteren."

Studinten begeliede

NHL Stenden hat nei in kampanje mear as 100 nije dosinten oanlutsen. Dy kinne se goed brûke, ûnder oare om de studinten te helpen mei begelieding. "Alle zaken die met kennis te maken hebben, zijn wel redelijk goed doorgegaan: de meeste studenten hebben hun punten wel gehaald. Maar de begeleiding hebben ze wel heel erg gemist, daar proberen we een grote inhaalslag te maken."

Schaper kin earst net wachtsje oant alles wer losgiet. "Dit scenario was precies wat we uitgewerkt hadden: volledig open met een maximum van 75 in de lokalen. We kunnen prima van start en met heel veel plezier zien we alle studenten tegemoet."