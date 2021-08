Earste edysje Jouster festival skrast fanwege nijste coronaregels

Tagelyk wol Van der Valk net te bot wize. "Ik wit dat it somtiden dreech is. Elkenien hat it ôfrûne jier in protte foar de kiezzen hân. Wy ha der ek in protte wurk yn stutsen, in moai programma regele, in bulte kaarten ferkocht. Dêrom binne we no hiel teloarsteld." Under oaren Miss Montreal en Jett Rebel soene nei De Jouwer komme.

"It is net allinnich spitich foar ús, mar ek foar de tûzenen minsken dy't in kaartsje kocht hienen. We sitte allegear wol wat te wachtsjen op in leuk feestje of festival."

Heremapark Live wurdt no ferskood nei juny takom jier. Dy ôfspraak wie der ek al mei de artysten.