Nachtklups en diskoteken langer ticht, tagongsbewiis ferplichte foar hoareka

"Het virus is grillig en onvoorspelbaar en geen enkele stap is zonder risico", sei demisjonêr premier Rutte freedtejûn. Hy seach dêrby ek werom op it loslitten fan in hiele rits maatregels ein juny, wêrnei't it tal besmettingen omheech skeat. In flater woe Rutte dat net neame, hy hat it oer in "leerervaring".

Nachtklups en diskoteken bliuwe wol langer ticht. Rutte: "Dat vinden we een te groot risico. Het is ook lastig te controleren, dat hebben we geleerd van de besluitvorming van 26 juni." Dat wie de dei dat alderhande ferrommingen yngongen, dy't it kabinet begjin july wer werom draaide.

"We zouden allemaal willen dat het anders was, maar de zomer heeft ons geleerd dat we voorzichtig moeten zijn."

Ferrommingen mbû en heger ûnderwiis

Wat wol wis is, is dat der foar mbû-skoallen en it heger ûnderwiis al earder ferrommingen komme. "Ruim een miljoen jonge mensen krijgen nu al anderhalf jaar lang online onderwijs", sei Rutte. "De gevolgen zijn gewoon heel ernstig."

Dêrom jildt yn it mbû, hbû en universiteiten fan moandei 30 augustus ôf de oardelmeterregel net mear. Der komme wol oare maatregels om it tal besmettingen te beheinen: sa meie der maksimaal 75 minsken yn ien romte wêze en moatte minsken in mûlkapke drage as se troch it gebou rinne.

Hurd boadskip foar hoareka en eveneminten

Foar eveneminten, festivals, kongressen en oare gearkomsten mei mear as 75 minsken wurdt in tagongsbewiis ferplichte: in faksinaasjebewiis, in negative test of in werstelbewiis.

Oant 20 septimber bliuwe de regels foar hoareka, teäters, bioskopen en eveneminten sa't se no binne. "Ik realiseer me dat dit een harde boodschap is en dat deze sectoren op meer hadden gehoopt", seit Rutte. "We blijven hen zo goed mogelijk helpen waar dat mogelijk is met de steunpakketten."