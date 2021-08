Rûgjen fan ierpels by Mitselwier wer úteinset nei bakken reinwetter

Ierpelkweker HZPC by Mitselwier is sûnt freed wer dwaande mei it rûgjen fan ierpels op de proeffjilden. Fanwege al it reinwetter fan ferline wike wie dat in pear dagen net mooglik. "We waren goed begonnen vorige week, maar toen kwamen wel heel dikke buien over", seit Peter Vos fan HZPC.